Zarif aurait annulé sa visite en Autriche à cause des drapeaux israéliens hissés à Vienne

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a annulé sa visite à Vienne, prévue ce 15 mai, en raison de la décision du chancelier autrichien et du ministère des Affaires étrangères du pays de hisser le drapeau israélien au-dessus de bâtiments officiels en signe de solidarité, rapporte l’agence Die Presse.

La veille, le chancelier autrichien Sebastian Kurz avait annoncé que le drapeau israélien avait été hissé sur le toit du bureau fédéral de la chancellerie car «les attaques terroristes contre Israël méritent la condamnation la plus décisive». Par la suite, le ministère autrichien des Affaires étrangères avait également hissé le drapeau israélien, confirmant à l’État hébreu son ferme soutien.

Heute wurde als Zeichen der Solidarität mit #Israel die israelische Flagge am Dach des Bundeskanzleramtes gehisst. Die terroristischen Angriffe auf Israel sind auf das Schärfste zu verurteilen! Gemeinsam stehen wir an der Seite Israels. pic.twitter.com/FR42K3iA4z — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) May 14, 2021

​Selon Die Presse, des négociations sur l’accord nucléaire avaient été inscrites à l’ordre du jour de la rencontre entre Mohammad Javad Zarif et le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg. Le ministre iranien aurait dû rester ainsi dans la capitale autrichienne jusqu'à dimanche.

«Nous le regrettons. La décision de M.Zarif ne change rien dans les relations et le dialogue traditionnellement bons entre l'Autriche et l'Iran. En outre, les négociations à Vienne en vue de relancer l'accord sur le nucléaire iranien se poursuivront sans relâche», a confirmé à Die Presse la porte-parole de la diplomatie autrichienne.

Montée des tensions au Proche-Orient

Depuis l’escalade violente qui a éclaté le 10 mai à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, les deux parties font quotidiennement état de blessés et de morts. Le dernier bilan des autorités palestiniennes faisait état le 14 mai au soir de 139 morts, parmi lesquels 39 enfants, et 1.000 blessés dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis lundi. Du côté d'Israël, dix morts, dont un enfant, et des centaines de blessés ont été causés par les tirs de plus de 2.000 roquettes par la partie palestinienne, selon Tsahal.

Les sirènes se déclenchent régulièrement dans les villes situées non loin de l’enclave palestinienne.

Après l’intensification des raids aériens de Tsahal contre la bande de Gaza menés suite aux tirs de roquettes contre les villes israéliennes, des manifestations en soutien aux Palestiniens se sont déroulées dans de nombreuses villes du monde.

Les organisateurs de la manifestation en soutien aux Palestiniens prévoient de se réunir ce 15 mai à Paris bien que le tribunal administratif ait rejeté leur recours. En revanche, des rassemblements ou des manifestations sont autorisés, à Lyon, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Nantes, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Lille, Metz ou Saint-Étienne.