Israël a détruit 100 km du «métro du Hamas» dans la bande de Gaza - vidéo

Plus de 100 kilomètres du «métro du Hamas», réseau de tunnels creusés sous des bâtiments résidentiels dans la bande de Gaza, ont été détruits en cinq jours, affirme l’Armée de défense d’Israël sur son compte Twitter.

Ces tunnels utilisés par les membres du Hamas pour se cacher après les tirs de roquettes sur le territoire israélien sont devenus un réseau ramifié permettant aux membres du mouvement non seulement de se cacher, mais aussi de déplacer des munitions et des armes à travers la bande de Gaza.

Le Hamas a passé la dernière décennie à construire le réseau de tunnels terroristes du « Métro » pour accélérer le terrorisme dans tout Gaza et en Israël.



En seulement 5 jours, nous l'avons neutralisé: pic.twitter.com/yL0sQL9Hw5 — Tsahal (@Tsahal_IDF) May 20, 2021

Tsahal assure avoir «neutralisé» en cinq jours ce qui a été construit en 10 ans et coûté des millions de dollars.

90% des roquettes palestiniennes interceptées

Selon l’armée israélienne, depuis le début de l’escalade entre Israël et le Hamas le 10 mai, environ 4.000 roquettes ont été tirées sur le territoire israélien depuis la bande de Gaza. Quelque 90% ont été interceptés par la défense antiaérienne de Tsahal et environ 600 roquettes sont retombées sur le territoire de l’enclave palestinienne.

Le conflit a déjà fait 12 morts et plus de 50 blessés graves côté israélien, contre 230 tués, dont plusieurs dizaines d’enfants et de femmes, côté palestinien.

Une résolution de l’Onu bloquée par les États-Unis

Mardi 18 mai, la France a lancé un projet de résolution soutenu par l’Égypte, la Jordanie et la Tunisie condamnant l’escalade de la violence entre Israël et le Hamas qui devrait être soumise au vote du Conseil de sécurité de l’Onu le plus rapidement possible.

Au cours de la dernière semaine, le Conseil de sécurité a tenu quatre réunions sans réussir à adopter une résolution appelant au cessez-le-feu à cause de la position des États-Unis qui ont refusé de se distancier de leur allié historique, Israël, et de s’allier aux 14 autres membres dans une déclaration commune pour protester contre les violences, aussi bien côté israélien que côté palestinien.

La partie russe a déclaré à l’Onu que sa proposition d’organiser un contact direct entre Israël et la Palestine à Moscou tenait toujours.