Le Conseil de sécurité appelle au respect total de la trêve

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté samedi une déclaration appelant au respect total du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et souligné la nécessité d'une aide humanitaire immédiate à la population civile palestinienne dans la bande de Gaza.

La mission française à l'Onu a de son côté indiqué avoir suspendu son projet de résolution sur la question d'un cessez-le-feu, qui se heurtait à l'opposition des États-Unis.

La trêve entre Israël et le groupe armé palestinien du Hamas dans la bande de Gaza paraissait tenir samedi, les médiateurs égyptiens poursuivant leurs discussions avec les deux camps pour tenter de ramener durablement le calme, selon des responsables.

Le cessez-le-feu est intervenu vendredi avant le lever du jour, mettant fin à 11 jours d'affrontements qui ont ravagé la bande de Gaza, ébranlé Israël et fait craindre à la communauté internationale un dérapage vers un conflit régional de plus grande ampleur.

L'Égypte, qui a joué le rôle de médiateur dans la négociation de cette trêve, a envoyé dans la journée de vendredi une délégation en Israël pour discuter des moyens de la renforcer et aborder notamment l'envoi d'aide aux Palestiniens de Gaza, ont déclaré à Reuters des responsables du Hamas.

Les négociations se poursuivaient samedi, les délégués faisant la navette entre Israël et Gaza, ont-ils ajouté.

Nouveaux heurts à Jérusalem

Des affrontements entre la police israélienne et des manifestants palestiniens ont eu lieu vendredi à Jérusalem mais aucun tir de roquettes par le Hamas depuis Gaza et aucun raid aérien israélien sur l'enclave n'a été rapporté.

Juste avant l'annonce du cessez-le-feu, le Président américain Joe Biden a promis jeudi une aide humanitaire et à la reconstruction de Gaza de la part des États-Unis, les Nations unies appelant pour leur part à une reprise du dialogue israélo-palestinien.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rendra en Israël et en Cisjordanie mercredi et jeudi prochains dans le cadre d'un voyage au Proche-Orient destiné à la recherche d'une solution au conflit, a-t-on appris d'une source informée de son agenda.

Bilan des affrontements

Les frappes israéliennes ont fait 248 morts parmi la population palestienne, parmi lesquels 66 enfants, selon des responsables médicaux à Gaza.

Israël dit que ses troupes ont tué plus de 200 combattants du Hamas et de son allié, le Jihad islamique*, et qu'au moins 17 civils ont été tués à Gaza par des tirs de roquettes trop courts.

Les tirs palestiniens ont tué 13 personnes en Israël dont deux enfants, un soldat et trois travailleurs étrangers, selon des médecins.

*Organisation terroriste interdite en Russie.