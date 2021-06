Iran: Ebrahim Raïssi élu président avec 62% des voix

Raïssi a obtenu "plus de 17.800.000" voix sur les 28,6 millions de bulletins dépouillés, a déclaré Jamal Orf, président de la Commission nationale électorale lors d'une conférence de presse à Téhéran, précisant que le corps électoral compte cette année plus de 59,3 millions d'Iraniens, âgés de 18 ans et plus.

Le président sortant Hassan Rohani avait auparavant félicité, dans discours télévisé, "le peuple pour son choix".

"Mes félicitations officielles viendront plus tard, mais on sait qui a eu suffisamment de voix lors de cette élection et qui est élu aujourd'hui par le peuple", a-t-il ajouté, sans dévoiler le nom du vainqueur.