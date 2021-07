Pentagone: les forces de sécurité afghanes doivent ralentir l'offensive des taliban

Selon Reuters, l'armée afghane est en train de revoir sa stratégie de guerre contre les taliban afin de concentrer ses forces autour des zones les plus critiques comme Kaboul et d'autres villes, des postes frontières et des infrastructures vitales.

«Ils sont en train de consolider leurs forces autour des centres de population clés», a déclaré Lloyd Austin aux journalistes lors d'une visite en Alaska.

Joe Biden a annoncé la fin de la mission militaire américaine en Afghanistan, le 31 août.

*Organisation terroriste interdite en Russie