Afghanistan: les forces australiennes évacuent 300 personnes de Kaboul

Les Forces de défense australiennes (ADF) ont évacué d'Afghanistan plus de 300 personnes dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé le Premier ministre australien Scott Morrison.

Les passagers, à bord de quatre vols, comprenaient des citoyens australiens et des Afghans détenteurs de visas pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Ce transfert porte à environ 550 le nombre total de personnes évacuées de Kaboul par le gouvernement australien depuis que la ville est tombée aux mains des talibans.

"Nous continuons à (...) évacuer autant de personnes que possible dans le temps dont nous disposons, de la manière la plus sûre possible", a ajouté M. Morrison.