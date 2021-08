Fusillade à l'aéroport de Kaboul, selon la Bundeswehr

Une fusillade a éclaté entre les forces de sécurité afghanes et des assaillants non identifiés à la porte nord de l'aéroport de Kaboul lundi, a déclaré la Bundeswehr allemande sur Twitter.

Un membre des forces de sécurité afghanes a été tué et trois autres ont été blessés dans cette confrontation, à laquelle ont également participé des forces américaines et allemandes, a précisé la Bundeswehr.

«Ce matin à 04H13 (dimanche à 2H43 GMT, ndlr), il y a eu un échange de tirs entre des gardes afghans et des assaillants non identifiés à la porte Nord de l'aéroport de Kaboul. Un agent afghan a été tué et trois autres blessés», a indiqué l'armée allemande sur son compte Twitter.

Tous les soldats de la Bundeswehr sont sortis indemnes, a-t-elle ajouté.