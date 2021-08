Le stock de matériel médical en Afghanistan suffisant pour une semaine seulement

«Les fournitures médicales dont dispose aujourd'hui l'OMS sur place ne suffisent que pour une semaine», a indiqué Ahmed Al-Mandhari, directeur général de l'OMS pour la région «Méditerranée orientale», ajoutant qu'«hier, 70% de ces équipements ont été acheminés vers les établissements de santé».

Selon le directeur, 500 tonnes métriques de médicaments et de matériaux médicaux sont coincés dans un entrepôt à Dubaï, aux Émirats arabes unis, en raison des efforts d'évacuation chaotiques à l'aéroport de Kaboul, qui est dans l'incapacité de recevoir des vols commerciaux.

Dimanche, l'OMS et l'Unicef ont conjointement appelé à «l'établissement immédiat d'un pont aérien humanitaire fiable et robuste pour acheminer les équipements» médicaux.

Date limite de l'évacuation

Washington a accentué mardi leurs efforts pour évacuer au plus vite des milliers d'Afghans et d'étrangers de Kaboul, les talibans* ayant averti qu'ils ne toléreraient plus ces opérations au-delà de la date limite du 31 août.

Près de 50.000 Afghans et ressortissants étrangers ont fui le pays depuis l'aéroport de Kaboul après la prise du pouvoir par les talibans*, selon le gouvernement américain.

*Organisation terroriste interdite en Afghanistan