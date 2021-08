Israël serait sur le point d’autoriser la troisième dose pour tous ses citoyens de plus de 12 ans

Après avoir constaté les premiers impacts positifs sur le taux élevé d'infections et de cas graves dans le pays suite à une campagne de rappel du vaccin contre le Covid-19, Israël prévoit d’introduire à partir de la semaine prochaine une troisième dose pour toute la population âgée de plus de 12 ans et ayant déjà reçu la deuxième.

Une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 pour toute la population âgée de plus de 12 ans devrait être approuvée par Tel-Aviv la semaine prochaine, fait savoir le Times of Israël. Il est précisé que l’injection serait disponible pour chaque personne répondant aux critères d’âge et qui a déjà reçu la deuxième piqûre.

Alors qu’Israël est l'État qui a vacciné la plupart de sa population contre la maladie à coronavirus le plus vite, avec plus de la moitié au 25 mars, plusieurs médias ont rapporté il y a une semaine que le pays faisait face à une forte propagation du variant Delta.

Pour lutter contre cette vague, Israël a été le premier à offrir à partir du 30 juillet une troisième injection de Pfizer aux personnes âgées de plus de 60 ans dans le cadre d'une campagne nationale de rappel. Une semaine plus tard, il a été décidé d’élargir le public cible pour inclure les individus de plus de 40 ans dans une tentative de freiner l'expansion du variant Delta et d'éviter un nouveau confinement.

Les premiers résultats et les recherches

Des recherches préliminaires en Israël suggèrent que les doses de rappel augmentent significativement la protection contre le coronavirus une semaine après qu'une personne a reçu la troisième. Des données ont montré que si le vaccin reste très efficace pour prévenir les symptômes les plus graves du Covid-19, cela diminue avec le temps.

Selon les chiffres du ministère israélien de la Santé et les spécialistes interrogés par l’agence de presse Reuters, l’épidémie s'atténue depuis 10 jours dans la première tranche d'âge, parmi laquelle plus d'un million de personnes ont reçu une troisième dose de vaccin.

Tandis qu’il n'y a pas d’unanimité aujourd'hui au sein de la communauté scientifique en ce qui concerne la nécessité d'une troisième injection, certains pays – dont la France, l'Allemagne, le Canada et les États-Unis – ont également signalé leur intention de procéder à une campagne de rappel.

Mesures sanitaires

Quand le variant Delta a provoqué une nouvelle vague de contaminations, le gouvernement d’Israël a été obligé de réintroduire une série des mesures sanitaires pour circonvenir la propagation du virus. Notamment, le port du masque et une restriction des rassemblements.

Selon les informations du média, en sus de cette troisième dose de vaccin prévue pour toute la population âgée de plus de 12 ans, les autorités envisagent l’assouplissement de certaines mesures sanitaires dans la semaine à venir, mais seulement pour ceux qui recevront l’injection en question.

Et les enfants?

Auparavant, Israël avait en plus lancé une campagne de tests sérologiques anti-coronavirus pour les enfants de trois ans et plus dans le but d'étudier les anticorps développés par les jeunes non vaccinés à la veille de la rentrée scolaire, afin de ne pas en repousser la date.

Les enfants ayant produit suffisamment d'anticorps ne seront ainsi pas forcés de s'isoler s'ils sont exposés à une personne contaminée, limitant les problèmes dans les écoles. Il a été précisé que cette étude était organisée conjointement par les ministères de la Santé et de l'Éducation avec le concours de l'armée israélienne.