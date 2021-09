Saadi Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant, sort de prison

Saadi Kadhafi, qui avait fui au Niger au moment du renversement de son père, a été extradé vers la Libye en 2014 et était depuis lors en détention à Tripoli. Dès sa sortie de prison, il s'est envolé pour Istanbul.

Les autorités libyennes ont libéré Saadi Kadhafi, l'un des fils de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi tué lors d'un soulèvement en 2011, ont annoncé dimanche une source officielle libyenne et une source du gouvernement d'union nationale.

Dès sa sortie de prison, il s'est envolé pour Istanbul, a indiqué la source officielle.

La libération de Saadi Kadhafi est le fruit de négociations impliquant de hauts responsables tribaux et le Premier ministre Abdulhamid Dbeibeh, a indiqué la source officielle. Selon une autre source, l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bashagha a également participé aux pourparlers.

En 2018, le ministère de la Justice a déclaré Saadi Kadhafi non coupable de "meurtre, tromperie, menaces, réduction en esclavage et diffamation" de Bashir Rayani, ancien footballeur et entraîneur d'un club de football de Tripoli.

Un autre fils de Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi, a donné en juillet une interview au New York Times après quatre ans de silence. Il y déclare son intention d'être candidat à l'élection présidentielle prévue fin décembre dans son pays.