Actualités

La visite de la délégation nord-coréenne à Pyeongchang a suscité l’intérêt de la communauté internationale. D’autant plus que parmi les personnes arrivées figuraient la sœur de Kim Jung-un et le chef de l’État nord-coréen. Presque tous leurs faits et gestes se trouvaient dans le viseur des médias et ont été immortalisés en photos.