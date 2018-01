Poutine s'excuse auprès des athlètes russes pour ne pas les «avoir protégés»

© RIA Novosti. Ilya Pitalev La décision de suspendre des athlètes russes des JO «défie toute logique»

Intervenant lors d'une rencontre avec des membres de la sélection russe, dont une partie importante a été interdite de participation aux Jeux olympiques d'hiver 2018, le Président russe a souligné que la décision du Comité international olympique de suspendre les athlètes russes est au-delà de toute compréhension.

«Nous soutiendrons les athlètes qui iront aux Jeux Olympiques. Certaines choses nous semblent vraiment étranges. Comme vous le savez, on a annoncé à beaucoup d'entre eux qu'ils n'étaient pas autorisés à participer aux JO à cause d'un ensemble de circonstances non liées au dopage. Alors la question se pose de savoir contre quoi nous luttons? Le dopage ou autre chose» a déclaré Vladimir Poutine.

Le Président a également regretté les pressions que les athlètes russes devaient supporter dans cette situation.

«Cela crée des conditions très difficiles pour obtenir des performances. Pardonnez-nous de ne pas vous avoir protégés de cela», a-t-il souligné.

En même temps, Vladimir Poutine a appelé les athlètes à ne penser à rien d'autre qu'au sport et à ne pas oublier que leurs supporters étaient malgré tout derrière eux.

«Je voudrais vous souhaiter de ne penser à rien de ce qui accompagne la préparation des Jeux Olympiques ces derniers temps, de ne penser à rien dont je parlais, mais de vous concentrer sur la lutte sportive. Sachez que, comme d'habitude, des millions de fans vous aiment et croient en votre victoire», a conclu le Président.

Le comité exécutif du CIO a annoncé en décembre dernier la possibilité pour les sportifs russes «propres» de prendre part aux Jeux en Corée du Sud sous la bannière olympique et sous statut neutre. Le 25 janvier, le Comité national olympique de Russie a rendu publique la liste des 169 admis aux JO. Toutefois, plusieurs athlètes de premier plan n'ont pas été inscrits sur cette liste.