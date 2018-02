«Elle ressemble à un top-modèle»: les internautes craquent pour une curleuse russe

Retrouvez plus d'articles sur les JO-2018 dans notre dossier spécial

Anastasia Bryzgalova, 25 ans, athlète olympique de Russie aux yeux perçants qui participe au tournoi de curling double mixte aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, a fait sensation sur internet.

les garçons je vous conseille de regarder le curling y anastasia bryzgalova — 🥀 (@ofom313) 12 février 2018​

It's surely too simplistic to think that Anastasia Bryzgalova is the sole reason late-night viewing figures for curling are going through the roof… isn't it? pic.twitter.com/ZZMUUvb0D0 — John Laverty (@JohnCharlesLave) 12 février 2018

​Can we appreciate Anastasia Bryzgalova from the #OAR #Curling mixed doubles team please pic.twitter.com/Ck5UkYHSxj

— k i t (@kit_gregory) 12 février 2018

​I see you’ve had a very busy day watching the curling and then frantically googling Anastasia Bryzgalova!

— Gem Hayes (@grh1983) 12 février 2018

​Les internautes sont impressionnés par l’amour du curling et l’apparence de top-modèle d’Anastasia Bryzgalova, qui a déjà remporté les titres de championne du monde de curling mixte à Champéry (Suisse) et de curling double mixte à Karlstad (Suède), avec son partenaire et époux Alexander Krushelnitskiy.

😼 Публикация от Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92) Апр 17, 2017 в 6:23 PDT

Sur Twitter, on voit des publications admiratives sur le regard hypnotique de la belle curleuse et sur ses tirs précis.

Anastasia Bryzgalova is absolutely beautiful. She looks like a supermodel. Looks like Megan Fox at times too. — Rebecca Rose (@AprilXIX) 12 février 2018

Anastasia Bryzgalova.

She’s very good at the curling. pic.twitter.com/ucYgu3ysdm — David★Jack (@DamJef) 12 février 2018

​​Anastasia a commencé à faire du curling en 2009 après avoir été attirée par une publicité dans un complexe de sports de glace et a obtenu une maîtrise de l'Université nationale Lesgaft de l’éducation physique, du sport et de la santé de Saint-Pétersbourg.

All of a sudden I'm a fan of #Curling. Anastasia Bryzgalova is simply stunning😍😍 #Pyongyang2018 pic.twitter.com/9H8AHuBSZ8 — Mac7282 (@JMM7282) 12 février 2018

Anastasia Bryzgalova==>curleuse russe! Alors on aime tjs pas le curling? @francetvsport#JOclub pic.twitter.com/Vw3VYJwp0Y — Iלאני (@il_ane) 11 février 2018​

🏋🏽‍♀️ Публикация от Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92) Июл 22, 2017 в 11:27 PDT

​

L’athlète pratique également l’haltérophilie et le volleyball, ravissant ses fans d’Instagram avec ses photos en bikini.

😸#sochi Публикация от Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92) Июл 19, 2017 в 1:07 PDT

🏝#honeymoon #spain Публикация от Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92) Июн 19, 2017 в 9:08 PDT

Le double mixte de curling est l’un des quatre nouveaux événements des Jeux olympiques d'hiver 2018 qui a marqué jeudi dernier le début des compétitions en Corée du Sud.

Anastasia bryzgalova….my new reason to love the winter olympics pic.twitter.com/MbrhJOGlk5 — Gavin Mudford (@muddygav) 8 février 2018

​Le curling n’est probablement pas le sport olympique d’hiver le plus populaire, mais il peut gagner de nombreux fans grâce à cette athlète de Russie.