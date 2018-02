Le sport triomphe de la politique: un Russe et un Ukrainien se font une accolade aux JO

Des athlètes russe et ukrainien ont montré que le sport était capable de surmonter les obstacles politiques, quand ils se sont fait une accolade lors d’une cérémonie de remise des médailles aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Les skieurs acrobatiques, russe Ilya Burov et ukrainien Oleksandr Abramenko, se sont accolés sur le podium et ont prouvé que cet événement sportif de grande envergure unifiait. Le Russe a obtenu la médaille de bronze et l'Ukrainien la médaille d'or.

Слева Саша Абраменко(Украина, золото) справа Илья Буров (Россия, бронза)

Спорт победил политику.

Россия и Украина братья на век, и никак иначе.#ОИ2018 pic.twitter.com/AZ9MgnUljo — Александр Конев (@Sceebirdish) 18 février 2018

Comme Ilya Burov n'avait pas de drapeau russe, interdit pendant ces Jeux olympiques par le Comité international olympique (CIO), les deux sportifs se sont enveloppés dans le drapeau ukrainien et se sont félicités.

Le geste amical du Russe et de l'Ukrainien a été très apprécié par les internautes, qui, dans de nombreux commentaires, saluaient les champions.