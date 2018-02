Se doper au meldonium dans le curling? Ce serait «stupide» d’après des sportifs

Alors que le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé que les échantillons A et B du curleur russe Krushelnitsky contenaient du meldonium, des sportifs et des médias en Russie et dans d’autres pays s’interrogent pourquoi peut-on se doper dans ce sport. Selon l’entraîneur de l’athlète, ce dernier n’est pas si «stupide».