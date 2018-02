L'équipe russe de hockey bat la Norvège et se qualifie pour la demi-finale

Retrouvez plus d'articles sur les JO-2018 dans notre dossier spécial

L'équipe masculine russe de hockey a infligé une défaite fulgurante à la Norvège en quart de finale aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

La réaction ne s'est pas fait attendre.

«C'est la victoire! Russie-Norvège 6:1. Nous sommes en demi-finale!»

La rencontre, qui s'est tenue dans la ville de Gangneung, a été remportée par les athlètes russes sur un score de 6:1 (3:0, 2:1, 1:0). C'est Mikhaïl Grigorenko qui a ouvert la marque à la 9e minute. Nikita Goussev a rapidement doublé la mise (14e minute), suivi de son collègue, Viatcheslav Voïnov (20e). Dans le second tiers-temps, ce sont Sergueï Kalinine et Nikita Nesterov qui ont marqué deux autres buts. Ivan Teleguine est venu confirmer la victoire éclatante des Russes avec un sixième but à la 54e minute.

«Pour la première fois en demi-finale de Jeux olympiques depuis 12 ans!»

© Sputnik. Ramil Sitdikow Même en comité réduit, la sélection russe réserve de belles surprises aux JO

L'unique but de l'équipe norvégienne a été marqué par Alexander Bonsaksen.

La première demi-finale du tournoi olympique masculin de hockey sur glace mettra aux prises, le 23 février, les athlètes olympiques de Russie et de la République tchèque, ces derniers ayant remporté le match contre les Américains.

168 sportifs russes considérés comme «propres» par le CIO sont admis à participer aux JO, mais sous la bannière olympique, en raison de la suspension du Comité olympique russe.