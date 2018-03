Nous faisons bouger le monde: revivez la cérémonie de clôture des Jeux 2018 (photos)

La cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2018 s'est déroulée le 18 mars en Corée du Sud sous le thème We move the world (Nous faisons bouger le monde). Les athlètes russes, qu'y sont arrivés au nombre de 36 à cause de la décision du Comité international paralympique (CIP), se trouvent toutefois en deuxième position dans le tableau des médailles.

Selon les organisateurs de la cérémonie, la passion, le thème principal des Jeux paralympiques, a réuni le monde, et, en survolant Pyeongchang, a laissé des graines de feu sur ces champs couverts de neige.

La performance a commencé par une des plus populaires et célèbres chansons en Corée du Sud, «Ariran».

«Ariran est tout comme notre vie. Nous chantons ensemble pour nous rappeler des moments de joie et de chagrin durant notre voyage de 10 jours à travers les Jeux», ont indiqué les organisateurs.

Lors de la cérémonie de clôture, habituellement, il n'y avait pas de défilé des athlètes. Ce sont les sportifs qui ont montré les meilleurs résultats, selon leurs comités nationaux paralympiques, qui ont porté les drapeaux.

Au total, les athlètes paralympiques russes ont récolté 24 médailles, dont huit médailles d'or. Trois médailles d'or ont été gagnées par Ekaterina Rumyantseva (biathlon 10 km et 6 km debout, course de ski 15 km). Deux médailles d'or ont été remportées par Mikhalina Lysova (biathlon 6 km et 12,5 km déficient visuel) et Anna Milenina (ski de fond, 1,5 km et biathlon 12,5 km debout). Une médaille d'or est également au palmarès d'Alexey Bugaev en slalom debout.

Les sportifs russes ont également décroché 10 médailles d'argent et six médailles de bronze.

Le classement des équipes a été remporté par les Américains qui ont totalisé 13 médailles d'or, 15 d'argent et huit de bronze. Les Canadiens sont arrivés en troisième position avec huit médailles d'or, quatre d'argent et 16 de bronze.

Au total, 567 sportifs ont pris part aux Jeux paralympiques à Pyeongchang. Les prochaines compétitions d'hiver auront lieu à Pékin en 2022.