Le recordman du monde de natation Antoine Galavtine sur l’appel rejeté des sportifs russes

Antoine Galavtine, champion d'Europe et recordman du monde au titre du relais 4x50 NL lors des championnats d'Europe en petit bassin à Rijeka en 2008. détenteur actuel du record de France du 100 m 4 nages en 52.72, a commenté pour Sputnik la récente décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de rejeter l'appel des athlètes russes non invités aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Pour l'ancien sportif de haut niveau, cette décision est «surprenante».

«Pénaliser les tricheurs est nécessaire. Mais refuser l'accès aux Jeux olympiques aux athlètes ayant un passé sportif irréprochable est à mon avis discriminatoire. Cela veut dire que si la nationalité d'un sportif ne plait pas au CIO, le sportif peut être exclu. Et ce qui est encore plus alarmant c'est qu'il ne pourra même pas être protégé par le TAS qui, on a l'impression aujourd'hui, n'a plus son mot à dire», a déclaré l'ancien sportif de haut niveau Antoine Galavtine.

Selon lui, la décision du TAS a été prise sous la pression des membres du Comité international olympique (CIO), après que ces derniers «ont dit qu'ils voulaient restructurer le TAS».

«À mon avis, il y a certaines choses qui ne sont pas très propres comme dans tous les pays du monde, mais aujourd'hui on assiste à une tentative d'éliminer tous les potentiels de médailles et on a décidé que la Russie cette année n'aura pas de médailles», a estimé M.Galavtine.

Se rendant compte de la douleur éprouvée par les sportifs russes qui n'ont pas la possibilité d'aller aux Jeux olympiques, ces derniers représentant une sorte «du Graal pour un sportif», Antoine souhaite du courage aux sportifs qui ont passé des années à travailler pour rien:

«Ce n'est pas facile, c'est une décision très difficile. Et bien évidemment on ne peut qu'espérer que dans les années à venir des choses seront faites pour mettre à jour toutes les décisions qui ont été prises par les différentes instances afin de ne pas pénaliser le sport russe en général parce que avec cette histoire, aujourd'hui aucun sportif n'est protégé».

Et d'ajouter: «C'est à dire que si le CIO a décidé que cet athlète a une mauvaise coiffure, ou qu'il n'a pas la bonne nationalité, ou que son nom ne lui plaît pas, il peut le mettre sur une liste noire, il peut lui interdire de participer à des compétitions. Et le pire, c'est de savoir que le sportif en question qui est propre, qui veut juste montrer de quoi il est capable au monde entier, ne sera pas protégé. C'est ça le problème».

La chambre ad hoc du TAS a rejeté ce vendredi, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des JO, l'appel des 47 Russes qui souhaitaient recevoir une invitation du CIO aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Parmi eux figurait notamment la star russe du short-track Viktor Ahn, sextuple champion olympique et d'origine sud-coréenne.