JO 2018: les Français améliorent leur record du monde, mais terminent en argent

Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont eu beau améliorer leur record du monde au programme libre, ils ont dû se contenter de la médaille d’argent lors de la danse sur glace.

Aux Jeux de Pyeongchang, totalisant 205,28 points, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont amélioré leur propre record du programme libre avec 123,35, contre les 121,87 points obtenus aux championnats d'Europe de 2018 à Moscou.

© Sputnik. Vladimir Pesnya Nouveau record du monde des Français Papadakis-Cizeron en patinage artistique et danse

Cependant, le duo français a été devancé par les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, qui ont obtenu la somme record de 206,07 point pour les programmes court et libre.

Les Américains Maia et Alex Shibutani complètent le podium, avec le bronze (192,59 points).

Malgré le meilleur programme libre de leur carrière (et un record du monde), Papadakis et Cizeron n'auront donc pas pu rattraper le retard qu'ils avaient accumulé la veille lors du programme court, quand la robe abondamment strassée à franges vertes et dorées de la patineuse s'est malencontreusement décousue dès les premières notes de leur programme aux rythmes latinos imposés, leur coûtant des points chers.

«Mon pire cauchemar est arrivé aux Jeux olympiques», avait regretté Papadakis lundi.