JO 2018: la Russie fait une entrée fracassante dans le monde du skicross

Sergueï Ridzik a terminé en bronze la finale de skicross, malgré une chute lors du parcours.

L'athlète russe a été devancé par le Suisse Marc Bischofberger (argent) et le Canadien Brady Leman (or). Un autre Canadien, Kevin Drury, est arrivé en quatrième position.

Kevin Drury et Sergueï Ridzik sont tombés lors de la course, mais le sportif russe s'est relevé en premier pour rejoindre la ligne d'arrivée et prendre place sur la dernière marche du podium.

© Sputnik. Vladimir Pesnia La star russe de patinage artistique Alina Zagitova établit un record mondial aux JO

La médaille de Sergueï Ridzik est la deuxième pour la Russie en freestyle. La première, également de bronze, a été remportée il y a trois jours en saut acrobatique par Ilya Bourov. La médaille de ce dernier est la première dans cette discipline depuis les Jeux de 2006.

En skicross, une discipline totalement dominée par les Bleus il y a quatre ans à Sotchi, c'est la toute première médaille pour la Russie.

Du fait que le Comité international olympique n'ait pas admis de nombreux sportifs russes qui excellent traditionnellement dans certains sports d'hiver, le défi a été relevé dans des disciplines qui il y a encore peu de temps n'étaient pas pratiquées en Russie.