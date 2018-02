L’absence du drapeau ne change rien: les skieurs russes remportent l’argent

L’absence du drapeau national et l’uniforme neutre des athlètes olympiques n’ont pas empêché Denis Spitsov et Alexandre Bolchounov de gagner une 13e médaille pour la Russie en se classant deuxièmes lors du sprint par équipes hommes.

Denis Spitsov et Alexandre Bolchounov ont été devancés de 1,7 seconde par les Norvégiens Martin Johnsrud Sundby et Johannes Klæbo.

Maurice Manificat et Richard Jouve ont obtenu le bronze pour la France.

Cette médaille est la sixième pour les skieurs russes à Pyeongchang . Précédemment, Alexandre Bolchounov a gagné la médaille de bronze dans le sprint classique et Denis Spitsov est arrivé troisième dans l'épreuve de 15km libre hommes. Ces deux sportifs font également partie de l'équipe russe ayant obtenu l'argent lors du relai.