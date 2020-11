«La plus mauvaise nouvelle pour l’Europe –et de très loin– serait que Biden soit élu», selon Charles Gave

Alors que les Présidentielles américaines se déroulent cette nuit du 3 novembre, Sputnik a reçu l’économiste et financier Charles Gave afin d’analyser le bilan économique de Donald Trump et ses chances de victoire. D’après l’expert, rien n’est joué et une victoire de Biden serait «une mauvaise nouvelle» pour l’Europe. Entretien-choc.