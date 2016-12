Service commémoratif pour les personnes tuées dans le crash du Tu-154 à Sotchi

Un avion militaire russe Tupolev Tu-154 qui se dirigeait vers la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans le nord-ouest de la Syrie, s'est abîmé le 25 décembre en mer Noire. L'avion transportait 92 personnes, dont une soixantaine de chanteurs et musiciens de l'ensemble de chant et de danse Alexandrov et neuf journalistes de trois chaînes de télévision, ainsi que la directrice du fonds caritatif russe «Aide juste» Elizaveta Glinka, appellée également Docteur Liza.

