Découvrez les clichés fascinants du Kamchatka faits par Vladimir Medvedev, gagnant du concours Wildlife Photographer of the Year. Vladimir compte faire exposer ses œuvres à Moscou. Il est possible de soutenir le projet sur le site de crowdfunding Planeta.

