La nature et la vie rurale du nord de l’Iran

De l'avis des archéologues, la province du Golestan, dans le nord de l'Iran, est parmi les régions les plus riches du pays en monuments historiques et culturels. Citons notamment Turang Tappeh, Islam-Tappeh, l'ancienne ville de Gorgan, la digue d'Iskandar ou la muraille de Gorgan, Gonbad-e Qabus, autant de monuments préislamiques qui remontent au troisième millénaire avant notre ère. Ils sont considérés comme d'importants monuments historiques de la Perse ancienne, qui reflètent l'histoire et la civilisation de cette noble contrée. La province du Golestan occupait par le passé l'est de la province du Mazandaran, mais vu sa spécificité régionale, elle a été reconnue en 1997 province souveraine, conformément aux plans de développement du pays. Gorgan est son chef-lieu.

La province du Golestan, d'une superficie de près de 22 000 kilomètres carrés, jouxte le Turkménistan au nord, la province du Khorasan à l'est et est bordé à l'ouest par la mer Caspienne. Plusieurs ethnies, comme des Farsis, des Turkmènes, des Sistanais, des Baloutches, des Kurdes, des Turcs (Azerbaïdjanais et Qizilbash) et des Kazakhs habitent cette province.