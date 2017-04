Le char léger T-26 qui a été, à la fin des années 1930, la principale arme de frappe des forces blindées de l’Armée rouge est tombé vers 1941 en désuétude et ne réussissait pas, à la différence du T-34 et du KV plus puissants, à sortir vainqueur des combats contre la Wehrmacht. La plupart des T-26 ont été mis hors de service pendant la première année de la guerre, mais ce sont eux qui ont barré à l’ennemi, souvent au prix de la vie des tankistes, la route de Moscou.