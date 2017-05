Les adolescents, qui ont tous 15 ou 16 ans, vont « se reposer » et « reprendre le chemin de la vie pacifique », a expliqué le représentant du service de presse du Centre international pour enfants Artek. Ils feront des randonnées et des excusions en mer, et participeront à des concours de musique. Sur la photo : les enfants syriens dans le Centre international pour enfants Artek en Crimée.