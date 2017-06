Cette Russie qui ne se ressemble pas

Est-ce la Suisse? Non, c’est un lieu situé à quelque 6 500 km plus à l’est. C’est l’Altaï, un des endroits les plus difficiles d’accès en Russie. Cette région montagneuse est faiblement peuplée. C’est là où est situé Gorno-Altaïsk, la seule ville de la République russe de l’Altaï dont elle est aussi la capitale. La ville compte 60 000 habitants, le reste des personnes vivant dans cette région résident dans des villages. La gare ferroviaire la plus proche, celle de Biïsk, se trouve à 100 km de Gorno-Altaïsk. Les habitants affirment que le pays mythique de Shambhala serait situé quelque part dans ce « Tibet russe ».