Plus de 60 équipages de l’aviation tactico-opérative, de longue action, de transport militaire ainsi que celui des forces aérospatiales et plus d’une centaine d’avions et d’hélicoptères ont pris part aux compétitions.

Sur la photo: un avion Il-76MD lors des compétitions d’«Aviadarts-2017» dans larégion de Voronej.