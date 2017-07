Les leaders du G20 sont arrivés à Hambourg

Le Président Vladimir Poutine est arrivé à Hambourg pendant la nuit. Le leader russe participera aux séances de travail du G20 et à la réunion informelle consacrée à la lutte contre le terrorisme. Qui plus est, M.Poutine aura, en marge du sommet, des pourparlers avec ses homologues américain, français, allemand, turc, ainsi que les Premiers ministres japonais et australien.