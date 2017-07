La fonte de l’Antarctique

Un gigantesque iceberg s’est formée entre le lundi 10 juillet et le mercredi 12 juillet, lorsqu’une partie s’est finalement détachée de la barrière de glace Larsen C. Sa superficie est de près de 6.000 km2 et son poids dépasse le trillion de tonnes.

Sur la photo: le gigantesque iceberg de 6.000 km2 qui s’est détaché de la barrière de glace Larsen C dans la péninsule Antarctique.