L’étape russe du championnat DTM à l’autodrome Moscow Raceway

Le pilote allemand Maro Engel a remporté la deuxième course de la cinquième étape du DTM. Le Suédois Mattias Ekström sur Audi s’est classé deuxième et le champion du DTM 2012, le Canadien Bruno Spengler sur BMW, troisième.

Sur la photo: les vainqueurs de l’étape russe du DTM le pilote Audi Mattias Ekström et le pilote Mercedes Maro Engel lors de la cérémonie de remise des prix sur l’autodrome Moscou Raceway, dans la banlieue de Moscou.