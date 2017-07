La Corée du Nord vue par un étranger

Il est plus simple qu’on ne le croit de se rendre dans la patrie de l’idéologie du Juche. La Corée du Nord développe le business touristique. Les guides vous parleront de l’épanouissement de la RPDC et vous inviteront aux excursions dans les lieux autorisés par le gouvernement. Ce qui est très difficile, c’est de voir la vraie Corée du Nord: il est interdit de se déplacer librement à travers le pays et de s’entretenir avec les habitants locaux.

Sur la photo: des étudiants nord-coréens dans une rue de Pyongyang.