Les gagnants du concours National Geographic Travel Photographer of the Year 2017

Le pouvoir de la nature, par Sergio Tapiro Velasco, grand prix et gagnant dans la catégorie «Nature» du concours National Geographic Travel Photographer of the Year 2017.

«Une puissante éruption éclaire les versants du volcan Colima, au Mexique, le 13 décembre 2015. J’étais dans la ville de Colima quand j’ai soudain vu une incandescence au-dessus du cratère du volcan et je me suis mis à prendre des photos. Quelques secondes plus tard, suite à une puissante explosion, le volcan a craché un nuage de cendres et un puissant éclair a éclairé une grande partie de cette scène plongée dans le noir. C’était un des moments les plus excitants de ma vie», a commenté Sergio Tapiro Velasco son cliché époustouflant.