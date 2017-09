Les visages féminins du référendum kurde

Le référendum qui s’est déroulé le 25 septembre au Kurdistan irakien, région autonome voisine de la Turquie, de la Syrie et de l’Iran, a eu une grande résonnance dans le monde et a provoqué toute une série de démarches diplomatiques de la part des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France ainsi que de la Ligue arabe et des voisins de l’Irak dans la région.

Sur la photo: des jeunes filles kurdes lors du référendum sur l’indépendance du Kurdistan irakien.