Mystique Saint-Pétersbourg

On ressent à Saint-Pétersbourg le souffle de l’histoire. On peut se plonger dans l’ambiance mystique et tenter d’attirer la chance. Semimostye (Sept ponts) est l'endroit le plus convenable pour cela. On peut apercevoir sept ponts à partir de ce point: Pikalov, Novo-Nikolski, Krasnogvardeïski, Staro-Nikolski, Moguilevski, Smejny et Kachine. Il faut y faire un vœu, qui deviendra sans faute réalité.