Comme dans un conte de fées: des monuments réels repris dans les dessins animés

Le Mont Saint-Michel : Cette île dotée d’une forteresse est située à 285 kilomètres de Paris au nord-ouest de la France. Ce lieu a abrité entre la Révolution française et 1863 une prison qui portait ironiquement le nom de tour de la Liberté. Deux heures de train entre Paris et Rennes puis encore près d’une heure d’autobus et vous voilà au milieu d’un conte! Le Mont-Saint-Michel ressemble au palais royal du dessin-animé Raiponce. Les auteurs du film ne contestent pas la ressemblance de la forteresse à celle de la princesse.