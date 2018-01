La cérémonie d'entrée à l'âge adulte au Japon

Les autorités locales organisent le 8 janvier une cérémonie officielle pour les jeunes ayant atteint l’âge de la majorité. Des politiques et des célébrités les félicitent en évoquant dans leurs discours le devoir civil des jeunes, leurs nouveaux droits et devoirs et leur font des cadeaux.

Sur la photo: une jeune Japonaise en kimono après la cérémonie consacrée au Jour de la majorité.