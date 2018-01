La Zad dans l'attente de la décision sur le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes

Trois stations du métro moscovite de plus (Belorousskaïa, Kievskaïa et Komsomolskaïa) sont reconnues monuments d’architecture. Toutes les stations de la ligne circulaire du métro de Moscou bénéficieront de ce statut d’ici fin 2018. Retrouvez en images les plus belles stations du métro moscovite dans ce diaporama réalisé par Sputnik.