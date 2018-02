Défilés militaires dans différents pays du monde

Lors d’une réunion au ministère de la Défense en janvier, le dirigeant américain a fait savoir qu’il voudrait voir un grand défilé militaire dans la capitale du pays semblable à celui qui est organisé tous les ans en France à l’occasion du 14 juillet. «Des militaires pourraient défiler sur Pennsylvania Avenue et des avions survoler New York et Washington», a-t-il indiqué.

Sur la photo: Donald Trump et Emmanuel Macron, lors du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées à Paris en 2017.