Les gagnants du concours International Landscape Photographer of the Year

Le concours de photos de paysages International Landscape Photographer of the Year vient d’Australie où le Comité d’organisation est le quatrième d’affilée. Cette année, le Néerlandais Max Rive a décroché la première place dans les catégories Meilleur photographe et Meilleure photographie.

En illustration: cliché de Max Rive ayant remporté la première place dans la catégorie Meilleure photographie.