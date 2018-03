Ces villes totalement détruites qui ont su renaître de leurs cendres

Lisbonne, capitale et premier port du Portugal, est une des villes les plus anciennes du monde et de l’Europe occidentale. Elle a été fondée avant Londres et Paris. Au XVIIIe siècle, la capitale portugaise a été presque entièrement démolie par le séisme de 1755 qui a été suivi de tsunamis et d’incendies. Lisbonne a été reconstruite selon un nouveau plan d’urbanisme.