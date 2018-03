Les destinations touristiques les plus populaires au monde

La capitale française a devancé cette année Londres, Rome et New York en tête de liste des destinations touristiques les plus populaires au monde. «Le Travellers’ Choice Award de TripAdvisor est une excellente nouvelle pour l’attractivité de notre ville et pour la création d’emplois. Il vient récompenser les efforts importants qui ont été engagés depuis 2016 par toute mon équipe et les professionnels du secteur en faveur de la relance du tourisme. C’est aussi le résultat d’une stratégie de long-terme pour promouvoir la destination Paris», a souligné la maire de Paris Madame Hidalgo.