Répétition de la partie aérienne du défilé de la Victoire

Un groupe de Syriens pratiquant le parkour a été créé il y a quatre ans, en pleine guerre en Syrie, et a commencé à s’entraîner dans les rues d’Alep. Il n’y a pas d’infrastructures spécifiques et les jeunes apprennent des sauts et des acrobaties sur internet. Découvrez le parkour sur les ruines de cette ville dans ce diaporama réalisé par Sputnik.