Patrimoine mondial: sites peu connus du grand public

Le Grand Bouddha de Leshan, en Chine. C’est l’une des plus grandes statues de Bouddha dans le monde: elle mesure 71 mètres de haut et presque 30 mètres de large aux épaules, sa tête fait de 15 mètres de haut, son doigt mesure 8 mètres et son orteil 1,6 mètres, son nez 5,5 mètres de long. La statue est taillée dans la falaise du mont Lingyun situé près de la ville de Leshan, au confluent de trois rivières. Le visage de Bouddha est tourné vers le mont sacré Emei Shan, situé en face.