Yalta, ville de Crimée située au bord de la mer Noire et entourée de montagnes boisées, reste majestueuse en toute saison. Au printemps, elle ouvre son port et ses portes à tous ceux qui veulent admirer ses nombreuses richesses, tant historiques que naturelles, qui reprennent des couleurs après l’hiver.

Après leur rattachement à la Russie, la Crimée, en général, et la ville de Yalta, en particulier, ont traversé de nombreux moments difficiles, comme le blocus énergétique. Néanmoins, Yalta n'a rien perdu de sa beauté naturelle. Elle est sortie de cette période renouvelée, a érigé des monuments pour commémorer son passé douloureux et accueille avec une grande fierté des hôtes venus des quatre coins du monde. Ils peuvent bénéficier des avantages offerts par des infrastructures modernes et jouir du spectacle que leur offre une nature toujours plus belle.