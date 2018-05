Les meilleurs avions de chasse russes selon The National Interest

Le Su-27, chasseur tout-temps multirôle soviétique, et ses modifications restent les meilleurs chasseurs de quatrième génération en service dans les armées russe, chinoise et indienne, écrit Sebastien Roblin, expert et observateur militaire de la revue The National Interest.

Sur la photo: chasseurs multirôle Su-27 du groupe de voltige aérienne Rousskie Vitiazi (Preux Russes) lors du tournoi aérien russe Aviadarts-2016.