Gennadiy Ulybin, né en 1973, est diplômé de l’Académie des arts de Saint-Pétersbourg. Il a reçu le prix Laurent le Magnifique à la Biennale internationale d'Art contemporain de Florence. On peut admirer ses œuvres au Musée d'art contemporain de Barcelone.

L’artiste peint le monde se libérant du joug de la civilisation anthropogène et l’humanité découvrant des voies de développement totalement nouvelles liées à l’épanouissement personnel et à la réalisation de son potentiel en harmonie avec l’Univers. C’est le moment privilégié pour repenser la direction de l’histoire humaine et sa signification. Découvrez les œuvres de Gennadiy Ulybin dans ce diaporama réalisé par Sputnik.