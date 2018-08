Oiseaux de haut vol: l’armée de l’Air russe

Les déserts occupent plus d’un dixième de la terre ferme et n’ont jamais été attrayants pour l’homme. Or, il existe sur Terre un désert confortable apprécié par quiconque l’a visité. Découvrez dans ce diaporama réalisé par Sputnik les Chara Sands (sables de Chara), en Transbaïkalie, le désert le plus original du monde.