Danses avec du feu «apprivoisé»: le festival Crimée Fire Fest à Koktebel

«Cette année le festival a commencé le 4 et le 5 août et s’est terminé le 11 et le 12 août. C’est en fait davantage la 4e édition que la 3e. J’ai présenté il y a trois ans le premier show analogue ‘’Carnaval universel du feu’’ à Koktebel et à Sébastopol. Il n’avait alors réuni que des équipes moscovites et en 2016 j’ai décidé que les artistes de différentes régions devaient y participer. C’est ainsi qu’est apparu le festival Crimée Fire Fest», raconte la directrice, Ekaterina Chtchennikova.